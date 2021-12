Demonstrationen : Proteste gegen Corona-Politik: Nazi-Vergleich in Trier, Festnahmen in Luxemburg

Foto: TV/Christiane Wolff

Trier/Luxemburg Mehr als 400 Menschen haben am Samstag in Trier friedlich gegen die Corona-Regeln demonstriert. Nach der Kundgebung steht das Plakat einer Teilnehmerin in der Kritik. In Luxemburg hat die Polizei sogar einen Wasserwerfer eingesetzt.

„Widerstand, Widerstand, Widerstand“, hallt es über den Viehmarkt in Trier. Ein Mann mit Deutschlandflagge, auf der „Wir sind das Volk“ steht, läuft vorbei. Ein Redner sagt: „Wahnsinn! Bundesrat beschließt Impfpflicht. Ein historisches Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Siehe Nürnberger Kodex.“ Er und seine Mit-Demonstranten denken anscheinend, dass die Einführung einer Impfpflicht gegen diese medizinethische Richtlinie verstößt, die nach dem Zweiten Weltkrieg menschenverachtende Experimente verhindern sollte. Formuliert wurde der Kodex 1947 im Urteil der Nürnberger Ärzteprozesses. Für medizinische Versuche mit Menschen ist demnach „die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson unbedingt erforderlich“. Indirekt vergleicht der Redner dementsprechend die aktuelle Bundesregierung mit dem NS-Regime.

Nazi-Vergleich bei Corona-Demo in Trier

Bei der Demonstration am Samstag, an der laut Polizeiangaben 430 Menschen teilgenommen haben, blieb das nicht der einzige Vergleich mit dem Dritten Reich. Eine Frau am Rand des Demonstrationsgeschehens hält, so ist es auf einem Video zu sehen, das auf Facebook kursiert, ein Plakat hoch, auf dem steht: „Werden wir Ungeimpften bald vergast?“ Dass Impfgegner mit Juden, die das NS-Regime millionenfach getötet hat, verglichen werden, stößt Kritikern der Proteste übel auf.

Ein Polizeisprecher erklärte am Sonntag, dass der Staatsschutz vor Ort gewesen sei. Die Sache mit dem Plakat sei aufgenommen worden und werde wohl noch rechtlich geprüft. Der Sprecher selbst bezeichnete die Aussage auf dem Plakat als „unsäglichen Vergleich“ in einer rechtlichen Grauzone. Bisher seien aber noch keine Strafverfahren nach der Demonstration eingeleitet worden. Allerdings hat die Polizei laut einer Pressemitteilung mehrere Platzverweise erteilt und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet.

In Trier galten klare Regeln für die Protestierenden

Um Eskalationen und Zwischenfälle mit den etwa 100 Gegendemonstranten zu verhindern, haben die Trierer Polizei und das Ordnungsamt im Vorfeld der Demo zusammen mit den Organisatoren abgemacht, dass die Versammlungen stationär auf dem Viehmarktplatz abgehalten werden. Für Demo und Gegenprotest wurden feste Bereiche mit Gittern abgesperrt. Weil die Polizei davon ausging, dass die meisten Corona-Maßnahmen-Kritiker nicht geimpft sind, durften aus Infektionsschutzgründen etwa 100 von ihnen den abgesperrten Bereich nicht betreten. Die von der Versammlungsbehörde festgelegte Teilnehmerzahl war zu diesem Zeitpunkt bereits erreicht.

„Diese Menschen versammelten sich teils dicht gedrängt im Bereich der Viehmarktstraße, so dass die Polizei wiederholt zur Einhaltung der Corona-Vorschriften, insbesondere zur Einhaltung des Mindestabstandes auffordern musste“, heißt es bei der Polizei. Gegen 12.40 Uhr wurden die Demo und der Gegenprotest beendet.

Eskalation bei Corona-Demo in Luxemburg

Schon im Vorfeld der Versammlung hatten Teilnehmer der Demonstration in Trier angekündigt, am Samstagnachmittag in Luxemburg zu protestieren. Dort verliefen die Proteste nicht so friedlich wie in Trier. Die Polizei hat auch dort – wie im Vorfeld angekündigt – einen festen Platz am Glacis-Feld für die Demonstranten freigehalten. Die Innenstadt wurde hingegen abgeriegelt, um zu verhindern, dass Weihnachtsmärkte wie am vergangenen Wochenende gestürmt werden.

Am vergangenen Samstag waren etwa 2000 Demonstranten unangekündigt durch Luxemburg gezogen. Diesmal waren es rund 500. Und kleinere Gruppen unter ihnen versuchten laut übereinstimmenden Medienberichten mehrfach, die Polizeiabsperrung zu durchdringen. Vereinzelt zündeten die Protestierenden auch Bengalos und Feuerwerkskörper. Das ist durch Videos nachzuvollziehen, die das Luxemburger Tageblatt und das Luxemburger Wort im Internet veröffentlicht haben. Die Polizei hat unter anderem einen Wasserwerfer gegen die Demonstranten eingesetzt. 20 Menschen wurden festgenommen.