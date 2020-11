Familie : Der Bedarf steigt: Stadt Trier sucht Pflegeeltern

Trier Derzeit kümmern sich rund 100 Pflegefamilien in Trier um 120 Kinder. Die Gründe können ganz unterschiedlich sein.

Der Pflegekinderdienst der Stadt Trier sucht regelmäßig Pflegeeltern für Kinder, die nicht in ihren Familien aufwachsen können. In den vergangenen Jahren ist der Bedarf an Pflegefamilien in Trier nach Angaben der Stadt kontinuierlich gestiegen. Derzeit kümmern sich für das städtische Jugendamt circa 100 Pflegefamilien um rund 120 Pflegekinder.