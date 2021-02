Kommunen : Neue Ansprechpartnerin für die Belange behinderter Menschen

Osburg/Waldrach Die Verbandsgemeinde Ruwer hat erstmals eine Behindertenbeauftragte ernannt.

Behinderte Menschen in der Verbandsgemeinde (VG) Ruwer können sich ab sofort mit spezifischen Fragen, Problemen oder auch Ärgernissen an eine besondere Ansprechpartnerin wenden. In der jüngsten Sitzung des VG-Rates Ruwer wurde Ramona Moritz aus Osburg von Bürgermeisterin Stephanie Nickels als Behindertenbeauftragte vorgestellt und ernannt.

Einige wichtige Punkte enthielten die folgenden Mitteilungen der Bürgermeisterin. In Sachen Pandemie sei die Lage in der VG-Ruwer im Vergleich zu benachbarten Verbandsgemeinden relativ ruhig. Nickels: „Bisher hatten wir insgesamt 245 Infizierte seit Beginn der Pandemie im März 2020.“ Die ersten Impfungen in den Senioreneinrichtungen hätten am 31. Dezember 2020 stattgefunden.