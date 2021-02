Landtagswahl : Schon mehr als 7500 Briefwahlanträge in Trier gestellt

Schon mehr als 7500 Briefwahlanträge in Trier gestellt

Trier Die Unterlagen werden zur Verschickung im Wahlbüro in der Europahalle vorbereitet.

Etwas früher als geplant konnte das Wahlbüro im Trierer Rathaus die Wahlbenachrichtigungen an die rund 80 000 Stimmberechtigten in Trier verschicken. Damit ist die Briefwahl in Trier angelaufen. Das teilte das Presseamt der Stadt Trier mit.