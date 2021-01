Trier-Pallien : Eilantrag gegen Kirchenumbau gescheitert

Trier Die 5. Kammer des Verwaltungsgericht Trier hat den Eilantrag des Enkels und Alleinerben des Architekten der ehemaligen Kirche Maria Königin in Trier-Pallien gegen eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung für den Umbau und die Umnutzung des vorgenannten Kulturdenkmals abgelehnt.

Die Kirche war 1957/58 nach Plänen eines Trierer Architekten aus Rotsandstein mit überwiegend geschlossenen Fassaden errichtet und ist in der Liste der Kulturdenkmäler eingetragen. 2016 erfolgte die Profanierung. Wegen Einsturzgefahr des Daches wurde das Kirchengebäude in der Folgezeit gesperrt.

In Trier werden drei ehemalige Kirchen zu Wohngebäuden

Kostenpflichtiger Inhalt: Architektur : In Trier werden drei ehemalige Kirchen zu Wohngebäuden

Die Richter lehnte den Antrag ab, dass dieser unzulässig sei. Dem Antragsteller fehle es an der erforderlichen Antragsbefugnis, weil er keine Verletzung in eigenen öffentlich-rechtlichen Rechtspositionen geltend machen könne. Auf die komme es jedoch an. Der Antragsteller berufe sich auf das Urheberpersönlichkeitsrechts, damit auf ein privates Recht. Das Denkmalschutzrecht vermittele jedoch keinen Drittschutz zugunsten anderer Personen als des Denkmaleigentümers. Der Antragsteller könne hingegen einen möglichen Urheberanspruch vor Zivilgerichten geltend machen.