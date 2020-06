Vereine : Ein Leben für die Musik

Trier-Ehrang Reinhold Neisius wird heute 75 Jahre alt. Der Dirigent des Männergesangvereins Trier-Ehrang prägt seit 50 Jahren das Musikleben im Stadtteil.

Reinhold Neisius feiert am heutigen Samstag seinen 75. Geburtstag und ist seit gut 50 Jahren Musik- und Chordirektor des Männergesangvereins 1880 Rheinland Ehrang. Aus Oberemmel im Konzer Tälchen stammend, wurde Reinhold Neisius als achtes Kind in eine sehr musikalische Familie hineingeboren. Sein Vater, der Dorfschmiedemeister, und seine Mutter, die die zehnköpfige Kinderschar (drei Mädchen und sieben Jungen) liebevoll umsorgte, erkannten schon früh das besondere musikalische Talent ihres Söhnchens und förderten dies nach Kräften.

Mit großer Dankbarkeit an seine Eltern blickt Reinhold Neisius auf seine schöne Kinder- und Jugendzeit im Kreis der großen Familie zurück.

Der junge Reinhold bekam Klavier- und Orgelunterricht, lernte an der Dommusikschule Trier und bestand später sein Studium am renommierten Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz mit dem A-Examen mit Auszeichnung.