Verkehr : Busumleitung in Gusterath

Busumleitung in Gusterath

Gusterath Aufgrund von Straßenarbeiten fahren die Buslinien 30 und 85 ab Montag, 29. Juni bis voraussichtlich Ende Oktober in Gusterath folgende Umleitung: Bis zur Haltestelle Trierer Straße gilt die normale Route, dann fahren die Busse weiter über die K 61 und die Ringstraße.

Ab der Haltestelle Ruwer Straße fahren die Busse weiter die normale Route. Die Haltestellen Lindenstraße und Lärchenweg werden für die Dauer der Baumaßnahme aufgehoben und an eine Ersatzhaltestelle in der Ringstraße, Ecke Birkenweg bzw. an die Haltestelle Ruwer Straße verlegt.