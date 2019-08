Bauprojekte : Ein neues Haus für Kinder in Trier-West

Trier Die Spiel- und Lernstube Walburga-Marx-Haus bekommt ein neues Zuhause. Mit dem Spatenstich ist der Startschuss gefallen.

Mit einem symbolischen Spatenstich hat der Caritasverband Trier den Neubau seiner Spiel- und Lernstube Walburga-Marx-Haus in Trier-West eingeläutet. Die familien- und sozialraumorientierte Kindertageseinrichtung ist seit Jahrzehnten im Stadtteil etabliert. Zurzeit sind die Gruppen auf zwei Standorte verteilt: Im Ausweichquartier in der Jägerkaserne werden 60 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut, am Standort im Dechant-Engel-Haus gibt es zwei Krippengruppen für Kinder bis drei Jahren. Beide Einrichtungen bieten Betreuung für Kinder aus dem Stadtteil Trier-West in familiären Kleingruppen.