Zeugen gesucht : Einbrecher stehlen Schmuck in Pluwig

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Pluwig Unbekannte sind laut Polizei am Freitag, 13. Dezember, zwischen 11 und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Brunnenweg in Pluwig eingebrochen.

Die Täter hätten sich durch ein Fenster Zugang zum Haus verschafft, nahezu alle Räume durchwühlt und insbesondere Schmuck erbeutet.