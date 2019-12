Zeugen gesucht : Radfahrer wird auf Gehweg gegen ein Auto gestoßen

Trier Trier (red) Ein Fußgänger, dem es nicht passte, dass ein Radfahrer in Trier am Samstag gegen 14.50 Uhr auf dem Gehweg entlang der Christophstraße fuhr, stieß diesen einfach gegen ein auf Höhe der Hausnummer 26 vom Rad.

Der Radler stürzte gegen ein kurz vor der Einmündung zur Sichelstraße parkendes Fahrzeug am Straßenrand. Zwar wurde der Radfahrer nicht verletzt; aber es entstand an dem Auto nach Angaben der Polizei Trier ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.