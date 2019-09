Führung : Familienführung mit Zaubershow im Stadtmuseum Trier

Trier Auch in der Kunst gibt es jede Menge Magie und Zauberei zu entdecken. Museumsmitarbeiterin Kathrin Koutrakos lädt am Sonntag, 29. September, 11.30 Uhr, zu einem magischen Museumsrundgang für Familien in das Stadtmuseum Simeonstift Trier ein.

Von Porträts mit beobachtenden Augen bis zum kostbaren Wunschzepter gibt es die „Kunst der Illusion“ und schauerhafte Geheimnisse zu entdecken. Anschließend verzaubert der Magier Leonard Lauter die großen und kleinen Besucher mit einer Zaubershow im Museum. Wer den Tricks auf die Spur kommen will, muss ganz genau hinsehen.