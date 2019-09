Verkehr : Am Kaseler Nadelöhr tut sich was

Am Kaseler Nadelöhr tut sich was

Die Gemeinde Kasel möchte den gefährlichen Engpass an der L149 beseitigen (links). Dafür müsste aber das unter Denkmalschutz stehende ehemalige Hofgut des Trierer Klosters St. Maria ad Martyres weichen (rechts). Foto: Albert Follmann

Kasel Die Gemeinde hofft, durch einen Hauskauf die Straßen-Engstelle am Ortseingang aus Richtung Mertesdorf beseitigen zu können. Aber da gibt es ja noch die Denkmalpflege.

Durch diese hohle Gasse muss er kommen, heißt es bei „Wilhelm Tell”. Auch im 1400-Einwohner-Ort Kasel gibt es eine Straße, die von hohen Mauern umgeben ist und einer hohlen Gasse gleicht. Sie führt nicht nach Küssnacht, wie in Friedrich Schillers Drama, sondern nach Mertesdorf und weiter nach Trier oder Kenn. Die Rede ist von der Engstelle an der L 149 am Ortseingang von Kasel (siehe Grafik unten).