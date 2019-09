Bildung : Hochschule Trier – Wo der Schweiß für die Forschung fließt

Trier Das neue Therapiewissenschaftliche Test- und Trainingszentrum verbessert die Möglichkeiten für Dozenten und Studierende. Es soll aber auch für die Gesundheitsförderung der Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Die Hochschule Trier ist für den hohen Praxisbezug ihrer Studienfächer bekannt. Das gilt besonders für die noch junge Fachrichtung der Gesundheitswissenschaften, die sich unter dem Dach des Fachbereichs Informatik etabliert hat. Mit der Eröffnung des Therapiewissenschaftlichen Test- und Trainingszentrums erhalten Forschung und Lehre in den Bereichen Bewegung, Gesundheit und Digitalisierung eine neue Qualität. Zudem sollen von dem neuen Angebot auch alle Mitarbeiter der Hochschule profitieren.

Zur Eröffnung hat das elfköpfige Dozenten-Team der seit dem Jahr 2014 wachsenden Fachrichtung Therapiewissenschaften in der ehemaligen kleinen Sporthalle auf dem Campus Schneidershof alle Trainings- und Messgeräte für die körperliche Funktions- und Leistungsdiagnostik aufgestellt, die in dieser Zeit angeschafft worden sind. „Bislang war für uns viel Improvisation gefordert“, sagt Steffen Müller, der gemeinsam mit Sven Karstens die Verantwortung trägt. Beide sind Professoren für Physiotherapie. „Wir sind sehr glücklich, dass wir unseren Studierenden ab sofort dauerhaft hier an einem festen Platz die Möglichkeit geben können, Dinge selbst auszuprobieren und Neues zu entwickeln.“