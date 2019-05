Konzert : Gehobene Kaffeehausmusik in Trier

Trier Die Jüdische Kultusgemeinde veranstaltet am Sonntag, 26. Mai, um 17 Uhr in der Synagoge in der Kaiserstraße 25 ihr zweites öffentliches Konzert. Eingeladen ist die String Company, Lev Guzman“, die gehobene Kaffeehausmusik aus dem Judentum und aus Israel spielt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red