Pandemie : Gesundheitsamt Trier meldet 14 neue Corona-Infektionen und bislang 69 Nachweise einer Virusmutation

Eine Krankenschwester hält ein Röhrchen mit einem PCR-Test-Stäbchen. Das Gesundheitsamt meldet für Trier und Trier-Saarburg am Dienstag 14 Neuinfektionen. Foto: dpa/Jens Büttner

Trier/Trier-Saarburg Im Kreis Trier-Saarburg ist bei weiteren sechs Menschen eine Coronainfektion festgestellt worden, in der Stadt Trier sind acht weitere Tests positiv ausgefallen. Die Zahl der nachgewiesenen Virusmutationen ist leicht gestiegen.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Dienstag weitere 14 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, sechs aus dem Landkreis und acht aus der Stadt Trier.

Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen beträgt nun 4778 (1779 in der Stadt Trier und 2999 im Landkreis Trier-Saarburg). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 38,7, im Landkreis bei 41,5 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.