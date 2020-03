Infrastruktur : Grundschule Tarforst soll Anbau bekommen – was wird aus der Grundschule Irsch?

Trier Die Stadt diskutiert die Aufstockung eines Gebäudes der Grundschule Tarforst. Um auch Räume in Irsch zu nutzen, könnten Schulgebietsgrenzen verschoben werden.

Eltern der Grundschule (GS) Tarforst haben sich gestern Abend mit Vertretern der Stadt getroffen. Es ging um einen möglichen Ausbau der GS Tarforst. Diese wurde vor rund 10 Jahren in Abstimmung mit der ADD zweizügig errichtet und wird inzwischen als Ganztagsschule (GTS) geführt. Dieses Schuljahr wurden aber aufgrund der hohen Nachfrage vier erste Klassen gebildet. Eine davon ist derzeit über die Straße in die benachbarte Cüppers-Schule ausgelagert.

Eltern mit Kindern in der Grundschule Trier-Irsch haben nun Sorge um den Bestand der Zweizügigkeit in Irsch. Hier wurde im September erstmals seit vielen Jahren nur eine erste Klasse gebildet.

Die Kinder aus Alt-Filsch gehen gemäß Schulbezirk in die GS Trier-Irsch, während die Kinder des Neubaugebietes der GS Tarforst zugeordnet sind. Die Eltern der Irscher Kinder hoffen, dass die Grundschüler des Neubaugebiets Filsch teilweise nach Trier-Irsch in die Grundschule kommen, weil dort ja noch Platz ist. Die Stadt sagt, sie beziehe diese Kapazitäten der GS Irsch in die Überlegungen ein. „Eine mit Bedacht gewählte Verschiebung der Schulbezirksgrenzen zwischen Tarforst und Irsch wird geprüft und befindet sich derzeit noch in Abstimmung mit der ADD“, so Stadtpressesprecher Michael Schmitz. Ein angedachter Bereich im Neubaugebiet Filsch würde dann dem Schulbezirk Irsch zugeteilt.