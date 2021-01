Klima : Kleine Hochwasserwelle an der Mosel

Am Zurlaubener Ufer in Trier hat die Mosel einen Teil des Spazierwegs geflutet. Foto: Katharina Fässler

Trier Infolge von Schneeschmelze und anhaltendem Regen bildet sich laut der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz an der Mosel eine kleine Hochwasserwelle aus. Am Pegel Trier sei die Meldehöhe von 600 Zentimetern am Freitagnachmittag überschritten worden.