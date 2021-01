Freizeit : Neue Pläne für das Panoramabad

Schweich/Leiwen Hat das Leiwener Freibad eine Zukunft? Diese Frage steht seit vergangenem Jahr im Raum. Nun hofft die Verbandsgemeinde auf Zuschüsse, um investieren zu können.

2020 war für Freibadfreunde kein gutes Jahr. Aufgrund der Corona-Regeln war das Badevergnügen limitiert. Und in Kordel, Mertesdorf und Leiwen blieben die Bäder komplett zu. Da nutzte selbst eine Demo mit mehr als 200 Menschen in Schweich nichts, die sich für das Panormabad stark gemacht hatten.

Eine Herausforderung für die VG Schweich ist es zudem gewesen, das passende Personal in ausreichender Zahl vorzuhalten. Auch andere Badbetreiber stehen vor diesem Problem. Auch deshalb haben sie sich in der SWT Bädergesellschaft der Region Trier zusammengefunden. Darin hatten sich bisher die in Trier aktive SWT Bäder GmbH, die Verbandsgemeinden Trier-Land, Konz, Saarburg-Kell, die VG Thalfang sowie der Zweckverband Freibad Ruwertal zusammengetan. Die Schweicher waren bisher nicht dabei. Mit dem Votum des VG-Rats für einen Beitritt hat sich das nun geändert. Die Mitgliedschaft in der Bädergesellschaft wird die VG jährlich rund 9000 Euro kosten.