Bildung : Schulentlassung an der IGS Hermeskeil: Klein, aber fein

Hermeskeil Die Integrierte Gesamtschule Hermeskeil hat Schüler mit verschiedenen Abschlüssen verabschiedet. Die Feier verlief anders als sonst.

In seiner Ansprache betonte der Schulleiter, dass alle Entlassschüler in diesem Jahr aus dem traditionellen Lernen, das stets eine individuelle und eine soziale Dimension hat, herausgerissen wurden. Der Lockdwon und die Schulschließungen haben die Jugendlichen bei den Vorbereitungen auf ihren Abschluss in eine Situation gebracht, in der sie ganz auf sich alleine gestellt waren. Beratung der Lehrerinnen und Lehrer haben sie nur auf indirektem Weg, nämlich über Mail, Telefon oder Chat erhalten. Umso erstaunlicher ist es, dass fast alle Schülerinnen und Schüler ihre schulischen Ziele erreicht haben und nun mit einer guten Voraussetzung den weiteren Weg des Lebens antreten können.