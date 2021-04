Auslese : Hart gekämpft und doch verloren

Die französischen Winzer rufen um Hilfe. Und sie haben auch allen Grund dazu. Frost hat in weiten Teilen des Landes massiven Schaden in den Weinbergen angerichtet. Ein Solidaritätsfond soll her. Eine Milliarde Euro stehen im Raum.

Im Moseltal haben die Winzer Glück gehabt. Weinbaupräsident Walter Clüsserath ist vorsichtig optimistisch. Bis dato habe er von Frostschäden noch nichts gehört. „Der Austrieb ist in diesem Jahr später als in den vergangenen Jahren. Die Reben sind noch quasi in der Winterruhe. Die Knospen waren vor einer Woche noch fast tot.“ Darf sich der Weinfreund also auf einen tollen Jahrgang freuen? Clüsserath bremst allzu hohe Erwartungen. Man wisse ja nie, was noch im Laufe des Jahres alles passiere. Käme plötzlich Hagel im Sommer, könne der die Ernte zerstören. „Wir leben mit der Natur“, sagt er. Da sei alles drin. So wie es die Winzer seit Jahrhunderten tun. Egal, ob in Frankreich, Italien oder Deutschland.