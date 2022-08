Freizeit : Fußball und Basketball: In Trier-West entsteht ein neuer Sportplatz

Fußball und Basketball: In Trier-West entsteht ein neuer Sportplatz

Ein neues Kleinspielfeld entsteht in Trier-West. Jeder soll es später frei nutzen können. Foto: Lena Siegismund

Trier-West Die Bewohner von Trier-West können sich über einen neuen Sportplatz freuen, er entsteht am Pater-Loskyll-Weg. Wer ihn benutzen kann – und wann er fertig ist.

Der neue Sportplatz in Trier-West nimmt allmählich Gestalt an. Wer dort am Pater-Loskyll-Weg entlang läuft, wird mittlerweile schon einiges sehen können: den braunroten Bodenbelag der Spielfläche, aufgestellte Fußballtore mit Basketballkörben auf der Latte. „Mit dem Sportplatz soll eine Freizeitmöglichkeit für Erwachsene und Kinder geschaffen werden“, sagt die Quartiersmanagerin von Trier-West, Lena Siegismund, im Gespräch mit dem Volksfreund.