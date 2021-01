Corona-Pandemie : Inzidenz in Trier und im Kreis Trier-Saarburg weiterhin bei 50

Inzidenz in Trier und im Kreis Trier-Saarburg weiterhin bei 50

Trier Weiterhin sind die Infektionszahlen in der Stadt und im Kreis niedrig. Der Inzidenzwert bewegt sich um die magische Zahl 50.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Sonntag neun weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden, drei aus der Stadt Trier und sechs aus dem Landkreis. Damit ist in beiden Bereichen der Inzidenzwert weiterhin nahe 50.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt auf 4373 (1649 in der Stadt Trier und 2724 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Trier bei 52,0 und im Landkreis bei 50,9 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern.