Mertesdorf Wenn Jimmy Beat wieder den original Sound der Beat-Ära aufleben lässt, dann geht die Post ab. Mit authentischen Instrumenten und mehrstimmigem Gesang kehrt der Beat-Kult wieder auf die Bühe zurück.

Mit den großen Hits der Beatles, der Stones, The Who, der Byrds kommt die Erinnerung an die unvergessene Musik zurück. Am Mittwoch, 19. Juni, 20 Uhr, ist die Band in der Karlsmühle in Mertesdorf zu Gast. Der Eintritt ist frei.