Mitbestimmen! : Wer will ins Trierer Jugendparlament? Bis 30. Oktober bewerben!

Trier Die Kandidatensuche für Triers Jugendparlament 2020/21 läuft.

Vier Jahre lang hat sie in dem Gremium mitgearbeitet und würde das „jederzeit wieder tun. Wir sehen, dass unsere Arbeit Früchte trägt, wir von der Stadt anerkannt sind und im Interesse junger Menschen wichtige Beiträge leisten und Impulse geben können.“ Demokratie üben, Stadtpolitik kennenlernen und mitgestalten – das sei zudem eine spannende Erfahrung gewesen. Solche Erfahrungen können nun andere machen. Am 26. und 27. November sowie am 5. und 6. Dezember wählen die jungen Trierer ein neues, 22-köpfiges Jupa; bis zum 30. Oktober können sich Kandidaten bewerben. Voraussetzungen für eine Kandidatur: Bei der Wahl zwischen zehn und 17 Jahre alt sein, den Wohnsitz in Trier haben, fünf Unterstützer-Unterschriften und die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Die erforderlichen Unterlagen sind als Download unter www.jugendwahl-trier.de zur Verfügung. Wer weitere Fragen hat, kann sich an die Jupa-Geschäftsstelle (Zuckerbergstraße 30, Telefon 0651/99375831, E-Mail: