Ihre Meinung : Das ist keine Nahversorgung für den Stadtteil Zewen

Einzelhandel

Ein neuer Globus-Markt soll in Trier entstehen. Nach langen Vorbereitungen und Ideen (unter anderem ernsthaft in Erwägung zu ziehen, den Messepark als Standort zu bewerten – um dann festzustellen, dass das ja eigentlich ein Messepark ist, der als Veranstaltungsort benötigt wird…) ist nun ein Gelände „gefunden“ worden. Ein Gelände, das der Stadt Trier gehört, und an einen Landwirt verpachtet ist, der dort ein wichtiges Standbein hat.

Für die Verantwortlichen der Stadt Trier scheint der neue Standort die einzige realisierbare Möglichkeit zu sein. In einem riesigen, bereits weitestgehend versiegelten Industriegebiet ist also kein geeigneter Standort zu finden, so dass man wertvolle landwirtschaftliche Fläche „opfern“ muss? So werden weitere fünf Hektar fruchtbarster Boden der Natur entrissen, zugebaut, für Generationen versiegelt, weil kein Kompromiss hergestellt werden kann? Was ist das für eine Politik?