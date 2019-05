Ihre Meinung : Auferstehung von Wächtern

Parken

Am besagten Ostersamstag fuhr ich nach Trier, um die Auferstehungsfeier mitzufeiern. Nach 20-minütiger vergeblicher Parkplatzsuche reihte ich mich in die Parkplatzkette an der Mauer vis-à-vis dem Dom ein, um die Auferstehungsfeier nicht gänzlich zu versäumen. Am Ende der Osternachtsfeier gegen 0 Uhr sollten die Gläubigen österliche Freude empfinden und verkünden. Diese Freude verblasste umgehend, als ich den Strafzettel an meinem Fahrzeug entdeckte, welcher um 23.06 Uhr (man beachte die Uhrzeit, man bedenke den Zusammenhang) vermutlich allen dort parkenden PKW verhängt wurde.