Nachhaltigkeit : Repair-Café im Mergener Hof Trier

Trier Unter dem Motto „Reparieren statt Wegwerfen“ lädt das Team vom Repair-Café zum nächsten Termin in Trier am Samstag, 28. September, von 11 bis 15 Uhr in das JugendzentrumMergener Hof, Rindertanzstraße 4, ein.

Zahlreiche ehrenamtliche Helfer werden an dem Tag anwesend

sein, um defekte Gegenstände gemeinsam mit ihren Besitzern zu reparieren. Vom Fahrrad über Kleidung, kleinere Möbelstücke, Spielzeug bis hin zu elektrischen Geräten: Im Repair-Café werden viele scheinbar irreparable Stücke vor dem Wegwerfen bewahrt.

Das Team vom Repair-Café freut sich über engagierte Menschen, die die Organisation unterstützen möchten. Gesucht werden findige Bastler,Helfer für den Empfang oder auch Kuchen spenden.