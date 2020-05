Fußgängerzone Trier : Die Fleischstraße ist fertig, jetzt folgt noch mal die Sim

Trier Nach zweimonatigen Bauarbeiten ist die Sanierung des Belags der Fleischstraße abgeschlossen. Das marode Pflaster in der Straßenmitte wurde herausgerissen und durch einen farblich ans Restpflaster angepassten Asphaltbelag ersetzt.

Nach dem Abschluss der Arbeiten in der Fleischstraße, an der sich auch die Stadtwerke mit Leitungsverlegungen beteiligt hatten, wird an anderer Stelle in der Fußgängerzone gebaut. Wie das städtische Presseamt auf TV-Anfrage bestätigt, wird nun die 2019 witterungsbedingt eingestellte Sanierung des Natursteinpflasters der Simeonstraße zu Ende gebracht. Gebaut werden soll in den kommenden drei Wochen in Teilabschnitten.