Trier/Trier-Saarburg : Corona-Statistik: Zahl der Infizierten sinkt weiter

Trier Dem Trierer Gesundheitsamt sind am Mittwoch keine neuen Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Erreger in Trier und Trier-Saarburg gemeldet worden.

Gleichzeitig konnten weitere Quarantäneverfügungen aufgehoben werden von Menschen, die in den vergangenen Wochen in Stadt und Kreis positiv auf den Erreger getestet wurden. Insgesamt sinkt damit die Zahl der behördlich registrierten Infizierten, und zwar im Landkreis auf 27 und in Trier auf sechs.