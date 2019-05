Freizeit : Stadtradeln: Schon mehr als 70 Teams gemeldet

Trier Die Trierer Stadtradler stecken in den Startlöchern: Am Samstag, 8. Juni, startet die dreiwöchige Aktion, an der sich die Stadt Trier zum achten Mal beteiligt.

Andreas Ludwig, Beigeordneter der Stadt Trier, ruft zum Mitmachen auf: „Als Alltagsradler und Umweltdezernent übernehme ich auch in diesem Jahr wieder sehr gerne die Schirmherrschaft für diese Aktion und laden Sie herzlich ein, in der Zeit vom 8. bis 28. Juni wieder besonders oft in die Pedale zu treten und dabei möglichst viele Kilometer im Alltag und in der Freizeit mit dem Fahrrad zurücklegen.“ Der ökologische Vorteil des Radfahrens als abgasfreie Mobilität liege auf der Hand. Außerdem, so Ludwig, „ist man in der Stadt meistens auch schneller am Ziel und hält sich nebenbei fit“. Stadtradel-Koordinatoren und Ansprechpartner im Rathaus sind Umweltberater Johannes Hill (Telefon: 0651/718-4444) und der Fahrradbeauftragte Jonas Klöpfer (Telefon: 06517718-4611).