Kolumne : Staogk und stoggendongkel

Einen Stock nennt man in Trier Staogk. Viel mehr findet man von ihm sprachlich nicht. Nur noch staogkdongkel, also besonders dunkel. Neben staogkdongkel existiert im Trierischen noch stoggendongkel. Ebenfalls tief dunkel.

Nicht in allen Verbindungen taucht staogk auf. Andere Wörter wenden sich mit der Verstärkungsabsicht raosend zu. E raosend schwönnen Zoch – ungeheuerlich schneller Zug, e raosend gud Audo – ein besonders gutes Auto, e raosend deijer Klaad – ein besonders teures Kleid, raosend vill Gäld – unglaublich viel Geld, e raosend schien Fraamännsch – unfassbar schöne Frau. In einem seltenen Vergleich wird raosend noch aufgepeppt. Raosend wie en Spönn. Ist die Spinne besonders aufgebracht, wehrt sie sich mit Gift. Also Vorsicht geboten in solchen Situationen mit anderen Personen. Stogg und raosend sind nicht die einzigen Wörtchen in Trier, die zur Verstärkung einsetzbar sind. Dafür kennt man in Trier noch sau und greilisch, sau gud o greilisch schien.