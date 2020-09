Trier : Street-Art-Festival trotz(t) Corona

Kunst aus Spraydosen gibt es am Wochenende rund um die Skater-Halle. Foto: Ulli Belichta

Trier Ursprünglich sollte am Wochenende das Festival Fresko20 auf dem Gelände der Europäischen Kunstakademie und der Skatehalle Trier ausgerichtet werden. Wegen der Coronaepidemie geht das nicht. Kunst, Kultur und Gastronomie gibt es trotzdem.

Mit bis zu 30 Nachwuchskünstlern der regionalen und überregionalen Urban Art Szene werden bis zu 400 Quadratmeter eingerüsteter Wandfläche moselseitig sowie zwei Bahnunterführungen künstlerisch gestaltet, während in und vor der Skatehalle Trier Darbietungen und Mitmaangeboten werden. Neben Information aus dem Bereichen Soziales und Kultur, Jugendarbeit und Kunst wird es ein Catering, Upcycling-Möbelkunst nicht nur zum Nachahmen, sondern auch zum Verweilen anregen.

Musikalisch werden Besucher und Kulturschaffende am Samstag und Sonntag bis in den späten Abend durch regionale Musikgruppen und DJs begleitet. Zudem werden im Rahmen des Zukunfts-Diploms der Lokalen Agenda 21 Trier Angebote für Kinder im Bereich urbaner Kunst realisiert. Ein Piano wird im Rahmen der Urban Piano Days der Kulturkarawane Trier und des Jubiläums von Piano Hübner auf dem Veranstaltungsgelände beziehungsweise im Cafe der Skatehalle gestalten und an diesem Wochenende bespielen.