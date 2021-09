Einkaufen : Am Sonntag sind die Geschäfte wieder offen

Trier Beim verkaufsoffenen vor knapp zwei Wochen war nach Meinung einiger Beteiligter das Wetter zu schön. Angesichts der Wettervorhersage muss der nun anstehende verkaufsoffene Sonntag ein Erfolg werden.

Ob bemalt, geritzt, glasiert, gedreht, aufgebaut oder modelliert – die Möglichkeiten zur Bearbeitung des Grundstoffs „Ton“ sind schier unerschöpflich. Die Aussteller geben an beiden Tagen einen Einblick in die unterschiedlichsten Techniken und Gestaltungsmöglichkeiten dieses faszinierenden Werkstoffs.

Am Verkaufsoffenen Sonntag (19. September von 13 bis 18 Uhr) öffnet der Trierer Handel erneut die Türen, und bietet die Gelegenheit, sich in aller Ruhe umzuschauen, über Herbst-/Winter-Trends zu informieren. Die Gastronomie lockt mit Angeboten und lädt die Besucher zum Verweilen ein.

In Kooperation mit den Trierer Stadtwerken erleichtert die City-Initiative die Anreise am Sonntag mit einem kostenlosen P+R-Service. Die Shuttle-Busse starten ab 12.30 Uhr vom Messepark an den Moselauen. Die letzte Fahrt zurück ist um 18 Uhr ab der Haltestelle Konstantin Basilika. Alle Gäste, die mit dem PKW in die Innenstadt fahren, werden gebeten, dem Parkleitsystem zu einem der über 3.200 citynahen Parkplätze zu folgen.