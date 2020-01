Tag der offenen Tür : Trierer PTA-Schule öffnet ihre Türen

Trier Die Gesundheitsfachschule für Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) in Trier, Montessoriweg 4 (Schulzentrum Wolfsberg), öffnet am Samstag, 1. Februar, von11 bis 15 Uhr, ihre Türen.

Am Ende ihrer Ausbildung

machen sie ein sechsmonatiges Praktikum in der Apotheke – für die meisten PTA auch der spätere Arbeitsplatz. Im Sommer beginnt in Trier der neue Lehrgang

an der Gesundheitsfachschule,

an der kein Schulgeld

erhoben wird.