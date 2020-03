Gesundheit : Yoga-Wochenendkurs in der Remise

Trier Die Katholische Familienbildungsstätte Remise in Trier-Quint bietet am Samstag und Sonntag, 14. und 15. März, jeweils von 10 bis 16 Uhr einen Yoga-Wochenendkurs in der Remise an.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Wie setzt sich Stress im Körper fest? Welche Warnsignale gibt es, um frühzeitig möglichen Folgen wie Burnout vorbeugen zu können? Diesen Fragen widmet sich der Wochenendkurs. Über bewusste, stille, feine Bewegungen (Asanas) können Spannungen in unserem Körper entdeckt und losgelassen werden. Über die Bewegungen des Körpers wird Raum geschaffen für unseren Atem, der uns mit neuer Energie versorgt sowie alte, verbrauchte Energie abtransportiert.

Somit kommt dem Atem eine Schlüsselfunktion zu. Damit die heilsame Kraft des Yoga wirken kann, muss der Atem frei und leicht fließen. Meditationen rahmen diese Auszeit vom Alltag ein.