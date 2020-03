Basar : Kleidermarkt in Gusterath

Gusterath Das Kleidermarkt-Team Gusterath veranstaltet am Samstag, 4. April, wieder einen Kleidermarkt. Veranstaltungsort ist das neue Bürgerhaus in Gusterath in der Romikastraße, direkt neben der Grundschule.



Der Verkauf findet von 10 bis 12 Uhr statt. Angeboten werden gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidung bis Gr. 176 sowie Umstandsmode, Babybedarf und Spielzeug.