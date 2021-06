Verkehr : Teilsperrung der Trierer Zeughausstraße bis Freitag

Trier In Trier-Nord laufen seit einigen Wochen Tiefbauarbeiten zum Ausbau des Glasfasernetzes. In der Zeughausstraße gilt deshalb am Donnerstag und Freitag, 24./25. Juni, eine Einbahnstraßenregelung. Die Durchfahrt ist nur aus Richtung Zeughausstraße möglich.