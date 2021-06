Friedensaktion : Aktionstag in Büchel 2021: „Weg mit allen Atomwaffen!“

Büchel Das Friedens- und Solidaritätsnetzwerk in der Großregion „QuattroPax“ ruft zu einem Aktionstag gegen die Atomwaffen auf. Am Sonntag, 13. Juni, findet im Rahmen der jährlichen Aktionswochen am Fliegerhorst Büchel (Verbandsgemeinde Ulmen im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz) ab 12 bis 16 Uhr eine Mahnwache gegen Atomwaffen statt.

„QuattroPax möchte die Mahnwache mit einer Friedenstafel und Redebeiträgen am Haupttor des Fliegerhorstes in Büchel gestalten.