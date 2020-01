Bildung : Anmeldungen an der Pulvermaar Schule Gillenfeld

Gillenfeld (red) Anmeldung für das 5. Schuljahr an der Schule am Pulvermaar (Realschule plus) Gillenfeld sind ab Montag, 3. Februar, möglich.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eltern der Schüler des 4. Schuljahres können ihr Kind von montags bis freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr und nach Terminabsprache (Telefon 06573/296) anmelden. Für die Anmeldung sind mitzubringen das gelbe Anmeldeformular und das Halbjahreszeugnis.

Darüber hinaus können sich die Eltern persönlich durch die Schulleitung über Schullaufbahn und Abschlüsse und Ganztagsangebot der Realschule plus beraten lassen. Die Realschule plus vermittelt wohnortnah den Abschluss der Berufsreife nach Klasse 9 und den Qualifizierten Sekundarabschluss I nach Klasse 10.

Das freiwillige und kostenlose Ganztagsangebot ab der Klasse 5 basiert auf einem Vier-Säulen-Modell des Lernens und des Förderns.