Schule : Anmeldung für 7. Klasse geht los

Speicher Das genossenschaftliche Gymnasium Speicher bietet ab August erstmals die Möglichkeit an, das auch Siebtklässler dorthin wechseln können. Anmeldungen für die Klassenstufen fünf bis sieben sind ab sofort möglich unter Telefon 06562/96740 oder per Email an Sekretariat@gymnasium.speicher.de