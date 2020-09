Neues Angebot : Eifelverein Schalkenmehren lädt zum monatlichen Genussradeln

Info

„Das E-Bike und die Altersgruppe 50+ gehören auch zu unserer Zielgruppe“, erklärt auf TV-Anfrage Nadja Warken von der für die Regionen Daun, Manderscheid, Ulmen und Bad Bertrich zuständigen Tourismusorganisation „GesundLand Vulkaneifel“. Die Nachfrage nach Radwanderwegen, besonders nach dem Maare-Mosel-Radweg mit seinen Erlebnisschleifen, nehme immer mehr zu, und gerade in diesem Jahr sei „extrem viel los“.

Leider könne der Bedarf an Leihfahrrädern bei weitem nicht gedeckt werden, bedauert sie. Mit Blick auf die oben beschriebene E-Bike-Tour des Eifelvereins Schalkenmehren sagt Nadja Warken: „Die Strohner Schweiz gehört zu meinen persönlichen Favoriten, und ich empfehle sie sehr gerne immer wieder.“

Die nächste E-Bike-Tour 50+ der Eifelvereins-Ortsgruppe Schalkenmehren ist am Samstag, 10. Oktober. Info und Anmeldung unter Telefon 0170/2131713 oder per E-Mail an post@eifelverein-schalkenmehren.de. Auch die Eifelvereins-Ortsgruppe Daun bietet geführte Fahrradtouren an. Infos unter www.eifelverein-daun.de.