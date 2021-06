Hillesheim : Farbenfrohes im  Impfzentrum

Hillesheim Mitarbeiter des EuWeCo-Werkstattladens stellen selbst gemalte Acrylbilder im Impfzentrum aus.

Die EuWeCo (Europäische Werkstätten Cooperation) bietet an den Standorten Weinsheim, Daun-Pützborn, Neuerburg und Gerolstein für Menschen mit psychi­scher Beeinträchtigung die Möglichkeit der beruflichen Bildung und einen siche­ren Arbeitsplatz in einem geschützten Rahmen. Am Standort in Weinsheim be­treibt die EuWeCo einen eigenen Werk­stattladen, in dem die Klientinnen und Klienten Schmuckstücke, Accessoires und Dekoartikel entwerfen, von Hand anfertigen und auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden anpassen.