Übung : Feuerwehr übt den Ernstfall in Walsdorf

Walsdorf Die Feuerwehr wird am Samstag, 25. Juli, in Walsdorf eine Brandschutzübung am Entsorgungs- und Verwertungszentrum (EVZ) des Zweckverbands durchführen. Sie beginnt ab etwa 18 Uhr mit einem Feueralarm.

Bei der Übung werden an zwei Stellen im Entsorgungs- und Verwertungszentrum Löscheinsätze simuliert, an denen rund 20 Menschen mit den entsprechenden Fahrzeugen beteiligt sein werden. Zusätzlich findet eine Übung zur Verletztenbergung statt.