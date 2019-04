später lesen Städtepartnerschaft Französische Schüler zu Gast in Gerolstein Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Grund- und Realschule plus Gerolstein war Gastgeber für eine Schülergruppe aus dem Collège in Charolles, Region Digoin, Frankreich. Einen Vormittag ihres Aufenthaltes verbrachte die Gruppe in der Schule.