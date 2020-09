Krimiwanderung : Berndorfs Krimiwelt erleben

Hillesheim (red) Die Wandertouren zu den Tatorten und Schauplät­zen der Eifelkrimis bieten Erlebnis, Spaß und viele Informationen rund um die Verbrecher, deren Untaten und die Ermittler. Die Tour „Berndorfs Krimiwelt“ startet am Samstag, 26. September, um 11 Uhr an der Tourist-Information in Hillesheim und führt in ei­ner großen Runde nach Berndorf und zurück.

Die Tour ist etwa zehn Kilometer lang und dauert vier Stunden. Die Teilnahme kostet zehn Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder.