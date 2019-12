Finanzen : Genossenschaft ehrt verdiente langjährige Mitarbeiter

Feierstunde für die Dienstjubilare 2019 der Volksbank RheinAhrEifel: Im Casino Ahsenmacher in Andernach kamen die 41 Jubilarinnen und Jubilare, der Vorstand, der Betriebsrat sowie Führungskräfte der Bank zusammen. Foto: Peter Seydel. Foto: Peter Seydel

DAUN/Andernach (red) Die Volksbank RheinAhrEifel hat 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt, die 2019 ihr 25., 30., 40. oder 45. Dienstjubiläum bei der Genossenschaftsbank gefeiert haben. Zusammengerechnet sind sie bereits mehr als 1♦200 Jahre dort beschäftigt.

Die Feierstunde fand gemeinsam mit Vorstand, Betriebsrat sowie Führungskräften im Casino Ahsenmacher in Andernach statt. Sascha Monschauer, Vorstandsvorsitzender der Volksbank RheinAhrEifel, betonte in seiner Ansprache: „Durch Ihr persönliches, langjähriges Engagement ist die Volksbank RheinAhrEifel eine starke, zukunftsfähige und attraktive Genossenschaftsbank geworden. Dafür danke ich Ihnen im Namen des gesamten Vorstands sehr herzlich.“ Für „magische“ Unterhaltung im Rahmen der Ehrung sorgte der Zauberkünstler Stefan Alexander Rautenberg, der mit Assistenz einiger Geehrten in die Welt der Illusionen entführte. Foto: Peter Seydel