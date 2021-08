Blaulicht : Geparktes Auto beschädigt und davongefahren

Daun-Neunkirchen Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag, 16. August, zwischen 9 und 10 Uhr in der Neunkirchener Straße in Neunkirchen ereignet haben soll.

Ein am Straßenrand geparkter, dunkler Ford Transit wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift. Dadurch wurde der geparkte Ford an der rechten Seite beschädigt.