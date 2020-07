Freizeit : Hartplatz in Niederstadtfeld wird für rund 43♦000 Euro saniert

Hartplatz in Niederstadtfeld wird für rund 43♦000 Euro saniert

Die Sanierung des Sportplatzes in Niederstadtfeld soll in Kürze beginnen. Foto: TV/Stephan Sartoris

Niederstadtfeld/Daun Auftrag geht an die Firma Cordel aus Wallenborn. VG-Rat stimmt Mehrkosten für Erweiterungsbau der Verwaltung zu.

(sts) Ein Problem, das bei vielen Hartplätzen auftritt: Häufig ist der Belag nach jahrelanger Beanspruchung so stark abgenutzt, dass das Wasser nicht mehr ablaufen kann, und wenn es richtig trocken ist, entsteht viel Staub. So ist es auch mit dem 1986 gebauten Platz in Niederstadtfeld, der 2005 letztmals auf Vordermann gebracht worden war.