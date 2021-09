Handel : Geburtstagsfete mit sehr vielen Gästen

Buntes Treiben: Das Festwochenende lockt viele Gäste nach Gerolstein. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Tolles Wetter und ein nettes Angebot locken Besucherscharen nach Gerolstein, wo der Gewerbeverein sein 30-jähriges Bestehen mit Musik und geöffneten Geschäften an zwei Tagen feiert.

Der Gewerbeverein Gerolstein hatte sich das passende Wochenende für seine Feier zum 30-jährigen Bestehen am Samstag und verkaufsoffenen Sonntag ausgesucht. Zu den Musikveranstaltungen auf dem Brunnenplatz kamen etliche Gäste und feierten bei angenehmen Spätsommertemperaturen eine schöne Freiluftgeburtstagsfete — natürlich coronakonform. Gewerbevereinsvorsitzende Gerlinde Blaumeiser wusste wieso: „Die Leute hatten so viel Spaß, waren hungrig nach Normalität und ein wenig Ausgelassenheit. Es hat viel Spaß gemacht.“

Mit der Feier wollte der Gewerbeverein erstens innehalten und zurückblicken auf 30 Jahre Arbeit, zweitens seinen Kunden und den Bürgern auch etwas zurückgeben. Damit spielte Gerlinde Blaumeise auf die „Riesensolidarität während der Corona-Zeit“ an, um die der Verein gebeten hatte und die Herz-Plakatsktion „Helft mit, denkt lokal“ ins Leben gerufen hatte.

Die ist seit Monaten nicht nur ein Hingucker in der Stadt, sondern sie zieht offensichtlich auch. Das zeigte sich laut Gerlinde Blaumeiser die vergangenen Wochen und Monate, aber eben ganz besonders zum sonntäglichen Shopping: Die Parkplätze, an denen es in der Brunnenstadt üblicherweise nicht mangelt, waren schon früh belegt.

Und in der Stadt? Die Tische in den Cafés und Restaurants, vor allem draußen, rasch besetzt. An den Waffel- und Frittenständen sowie den Eisdielen lange Schlangen. Die Geschäfte: gut besucht. Die Menschen gönnten sich was. Die Geschäftsleute ließen sich zum Sonntagshopping besondere Aktionen einfallen, draußen sorgten Musiker wie die Slaughterhouse Jazzband für Unterhaltung.

Ein absoluter Publikumsmagnet auch der Kunsthandwerker- und Flohmarkt auf dem Brunnenplatz und im Kyllweg: Da gab es allerlei, in stundenlanger Handarbeit Gefertigtes wie einzigartige Vogelhäuser, Wohnaccessoires oder gehäkelte Puppen sowie das ein oder andere gebrauchte Schnäppchen zu ergattern. Und davon machten die Besucher gerne Gebrauch.

Die Gewerbevereinsvorsitzende freute sich natürlich beim Blick in die gut gefüllte Innenstadt: „Toll zu sehen, wie sehr Gerolstein, die Eifel ankommt.“ Rückblickend auf die vergangenen 30 Jahre meinte sie, dass sich die Innenstadt gut entwickelt habe, einen interessanten Branchenmix sowie eine vielfältige und gut gehende Gastronomie biete.

Und das komme nicht von ungefähr, sondern sei Ergebnis von „viel Arbeit, die vor allem die ehrenamtlichen Mitglieder des Gewerbevereins geleistet haben", sagte Gerlinde Blaumeiser.

Das zu erhalten und weiter auszubauen sei die zentrale Aufgabe in den nächsten Jahren. Doch dafür brauche es neben der ehrenamtlchen Arbeit „noch mehr Unterstützung durch die Politik, denn ansponsten können die kleinen Städte nicht überleben", sagte sie.

Und die kurzfristige Herausforderung ist die Wahl eines neuen Vorstands, was auch noch in diesem Jahr über die Bühne gehen muss. Ob sie, die das Amt kommissarisch innehat, weiterhin zur Verfügung stehe, „steht noch in den Sternen“. Denn als Stadtbeigeordnete und Chefin mehrerer Geschäfte hat sie auch so schon viel um die Ohren. Einerseits. Andererseits sagte sie: „Ich brenne halt für Gerolstein.“

Der Gewerbeverein Gerolstein hat sich das passende Wochenende für seine Feier zum 30-jährigen Bestehen am Samstag und verkaufsoffenen Sonntag ausgesucht: Hunderte Gäste besuchten bei herrlichem Spätsommerwetter die Stadt an beiden Tagen und gönnten sich etwas. Da freute die Händler und Gastronomen. Foto: TV/Mario Hübner

