Veranstaltung : Vulkanbike: 1800 Starter werden erwartet

Das Team des Veranstalters Inmedia baut den Start- und Zielbereich des Vulkanbike-Marathons am Marktplatz in Daun auf. Zu den Rennen am Samstag, bei denen auch die Deutschen-MTB-Meisterschaften der E-Biker ausgetragen werden, werden bis zu 1800 Teilnehmer erwartet. Das ist nochmals eine deutliche Steigerung zum Vorjahr, wo ebenfalls trotz Corona 1500 MTB-Sportler an den Start gingen. Die Hotels und Pensionen in und um Daun sind bereits alle voll belegt. Foto: TV/Mario Hübner